Александр Дрозденко примет участие в открытие причала в Крепости Орешек

9 августа Александр Дрозденко даст старт строительству нового причала для пассажирских лайнеров у стен Крепости Орешек.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, губернатор Ленобласти прибудет из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на борту катамарана, где проведет совещание с руководителями кораблестроительных предприятий, главами профильных комитетов и учреждений по вопросам развития внутренних водных путей региона, а также строительства причальной и туристской инфраструктуры.

В 11.30 Александр Дрозденко даст старт строительству нового причала, предназначенного для судов вместимостью до 300 человек, у стен Крепости Орешек.

Напомним, что компания ООО «Конт» запланировала финансирование причальных проектов в регионе на 1 млрд рублей. Уже введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге и завершается строительство причала в поселке Свирьстрой Лодейнопольского района.