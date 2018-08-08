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Александр Дрозденко примет участие в открытие причала в Крепости Орешек
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Александр Дрозденко примет участие в открытие причала в Крепости Орешек 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
9 августа Александр Дрозденко даст старт строительству нового причала для пассажирских лайнеров у стен Крепости Орешек.
Как рассказали в пресс-службе главы региона, губернатор Ленобласти прибудет из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург на борту катамарана, где проведет совещание с руководителями кораблестроительных предприятий, главами профильных комитетов и учреждений по вопросам развития внутренних водных путей региона, а также строительства причальной и туристской инфраструктуры.
В 11.30 Александр Дрозденко даст старт строительству нового причала, предназначенного для судов вместимостью до 300 человек, у стен Крепости Орешек.
Напомним, что компания ООО «Конт» запланировала финансирование причальных проектов в регионе на 1 млрд рублей. Уже введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге и завершается строительство причала в поселке Свирьстрой Лодейнопольского района.
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