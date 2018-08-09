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Дрозденко: Ленинградская область должна стать лидером в речном туризме
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Дрозденко: Ленинградская область должна стать лидером в речном туризме 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Ленинградская область ставит перед собой задачу стать лидером в России в области речного туризма, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он принял участие в закладке третьего по счету в области современного причала у крепости Орешек, который позволит швартовать речные лайнеры вместимостью свыше 300 человек.
"Мы ставим перед собой амбициозную задачу стать лидером речного туризма в России. Область уже обратилась в министерство транспорта для перевода ряда рек в класс судоходных, чтобы по ним ходили суда категории «река-озеро», так как общая протяжённость внутренних путей в нашем регионе составляет почти две тысячи километров. По строительству причалов с регионом работает ответственный и надёжный инвестор", — привели слова Дрозденко в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Глава региона прибыл в Орешек водным путем на катамаране, корпус которого выполнен из углепластика. Такие инновационные и экологичные суда в будущем смогут стать основой для развития водного туризма в регионе, отметили в пресс-службе.
Проект строительства сети причалов для речных судов стартовал в Ленинградской области в 2017 году. В ноябре прошлого года открылся причал в Старой Ладоге, которая в этом году примет более 10 тысяч туристов. В начале 2018 года на инвестфоруме в Сочи было подписано соглашение с инвестором о развитии причальной инфраструктуры сроком на пять лет и стоимостью 1 миллиард рублей. Оно предусматривает постройку причалов в Свирьстрое, Выборге, на Ореховом острове и Невском Пятачке и в Киришах. Параллельно область разрабатывает турмаршрут из Старой Ладоги до Великого Новгорода по Волхову, для чего будут построены причалы в Грузино и Великом Новгороде.
Как сообщил губернатор, все доходы, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников. «Мы ожидаем, что такое решение приведет к формированию двойного эффекта: за счет усиленной реставрации памятников старины увеличится туристский поток, доходы от туристской деятельности, в свою очередь, дополнительно „подгонят“ восстановление памятников», — привели в пресс-службе комментарий Дрозденко.
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