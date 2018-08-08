За один год центры госуслуг выдали гражданам более 170 тысяч пятилетних загранпаспортов

С августа 2017 года прием заявлений на оформление 5-летнего загранпаспорта и выдачу готовых документов осуществляют сотрудники центров госуслуг: за год они выдали уже более 170 тысяч паспортов.

«Мои Документы» напоминают, что оформить 5-летний загранпаспорт можно в любом центре госуслуг без привязки к месту жительства в любое удобное время ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также во флагманских офисах — с 10 утра до 10 вечера.

Кроме того, при оформлении 5-летнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. Граждане России, постоянно зарегистрированные на территории города Москвы, могут подать документы на оформление заграничного паспорта на 5 лет в любой удобный центр госуслуг города, и срок предоставления услуги составит 1 месяц.

Необходимые документы для оформления 5-летнего загранпаспорта в центрах госуслуг «Мои Документы»:

— заявление (заполняется в центре госуслуг)

— паспорт гражданина РФ (по достижении 14 лет)

— свидетельство о рождении (для граждан до 18 лет)

— квитанция об оплате госпошлины (для детей до 14 лет — 1000 р., для граждан старше 14 лет — 2000 р.)

— старый загранпаспорт (при наличии)

— военный билет — для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ (при наличии)

— две фотографии (3,5*4,5 см) — для граждан до 14 лет, три фотографии (3,5*4,5 см) — для граждан старше 14 лет За один визит в центр можно обратиться сразу за несколькими государственными услугами и дополнительными сервисами. В каждом центре есть возможность сделать копию документа, фотографию, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, выпить кофе или перекусить. Приветливые администраторы проконсультируют по пакету документов, выдадут талон электронной очереди и при необходимости помогут получить услуги в электронном виде.