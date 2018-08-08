Орел обязали заплатить на ненужный проект реконструкции детского парка

Арбитражный суд Орловской области 2 августа решил взыскать с УКХ Орла, а при недостаточности средств с финансово-экономического управления администрации города, в пользу ООО Научно-проектное общество «Градостроительные решения Архитектуры и дизайна» задолженность в сумме 1 251 251 рублей 70 копеек.

По результатам электронного аукциона 28 июля 2017 года с компанией был заключен контракт на разработку проектной документации для благоустройства территории детского парка. Цена — 1,3 млн рублей. Передать проект должны были до 15 ноября 2017 года. Компания получила аванс в 5% и приступила к работе.

В течение декабря заказчику были переданы эскизный проект, инженерно-геологические изыскания, рабочая документация, смета и так далее. 26 декабря администрация подготовила уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. «ГРАД» получил его только 12 января 2018 года, то есть после передачи всей проектной документации. (Отметим, расторжение контракта для горожан было объяснено отступлением от сроков выполнения работ).

Как следует из материалов дела, обязательства по контракту со стороны истца исполнены надлежащим образом. Каких-либо претензий по качеству и объемам УКХ и администрация не предъявили. Принятие заказчиками результата работ свидетельствует о его потребительской ценности и желании им воспользоваться, подчеркнул суд и удовлетворил иск.

Отметим, 8 декабря 2017 года «Красная строка» публиковала комментарий председателя Союза архитекторов Орловской области Георгия Павленко к упомянутому проекту.

«Это, конечно, нечто! Картинки из интернета, на которых есть все. Нет одного — идеи. Винегрет из зоопарка и аттракционов до этого понятия не дотягивает. Беда в том, что в органах городской и областной власти практически нет профессиональных архитекторов, поэтому власть не способна даже внятно сформулировать, чего она хочет. Результат — какой заказ, такое и исполнение. Конечно, парк нужно реконструировать. Но что делать с названным проектом, который никому не нужен?»

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