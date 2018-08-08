Екатеринбургский застройщик подставит плечо «щербаковцам»

Скандальный долевой долгострой «Щербакова, 20» в Екатеринбурге могут передать «Атомстройкомплексу» (АСК), а в качестве компенсации выделить компании еще одну площадку для строительства. Об этом "Уралинформбюро" рассказал руководитель компании-застройщика Валерий Ананьев

"Мы не можем стоять в стороне от проблемы, — заявил Ананьев. — Мы подпишем рамочное соглашение с минстроем (Свердловской области — прим. ред.)". В качестве вариантов компенсации при этом были названы земли на Химмаше либо Юго-Западе.

Следует напомнить, что реализацией проекта «Щербакова, 20 ранее занималась компания „Рубикон-Аэро Инвест“. Первый и второй дом были сданы в 2011 и 2014 годах, но строительство третьей многоэтажки в 2015 году было заморожено из-за отсутствия финансирования. Летом 2018 года руководство компании отправили на скамью подсудимых. Обвиняемым инкриминировалось злоупотребление полномочиями и мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

В данный момент решением судьбы дольщиков „Щербакова, 20“ занимается Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. При поддержке регионального минстроя было решено выделить обманутым дольщикам квартиры в новом доме на Рощинской. Судя по всему, теперь часть забот о „щербаковцах“ возьмет на себя и АСК.

Стоит отметить, что для „Атомстройкомплекса“ это не первый опыт помощи обманутым дольщикам. Так, специально для этой категории граждан компания построила дом на улице Хрустальногорской (микрорайон „Широкая Речка“). В качестве компенсации областные власти представили АСК участок земли на улице Водоемной, где сегодня движется к завершению строительство ЖК „Просторы“.

Как ранее сообщало „Уралинфомрбюро“, проектом „Просторов“ предусмотрено не только возведение жилья, но и обустройство пешеходного моста через Исеть. Однако сдачу моста тормозят проволочки с документацией по строительству дорожной инфраструктуры на этом участке.

»Нам обещали дать эту землю, как только мы заключим договор долевого участия, но на деле мы этот участок получили гораздо позже, — пояснил Валерий Ананьев. — Мы ожидали площадку с полной инфраструктурой. Там нужна улица, мы усердно этим занимаемся, уже получили документы по мосту. Мы с этой дороги не свернем, но нам нужен согласованный проект на улицу и мост, а также гарантии софинансирования. Рассчитываем на поддержку города и области в этом вопросе".

Ранее по теме: «Атомстройкомплекс» открывает долгожданные продажи в новой очереди ЖК «Просторы»