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В больнице на Пехотной проведут донорскую акцию
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В больнице на Пехотной проведут донорскую акцию 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В больнице №52 на Пехотной улице пройдет донорская акция. Сдать кровь можно будет 11 августа с 8.30. до 12.00.
— Приглашаем доноров всех групп крови. Регистрация в Москве и Московской области не требуется, с собой нужно иметь паспорт гражданина РФ. Также напоминаем, что необходимо соблюдать донорскую диету, — отметили в пресс-службе ГКБ №52.
Адрес ГКБ №52: улица Пехотная, дом 3, корпус 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»). Телефоны для справок: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. Дополнительную информацию о донации можно получить по ссылке 52gkb.ru/hirurgia/perelivanie-krovi. (ео)
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