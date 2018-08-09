Почти три миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наращивает работу по ограничению выезда за рубеж злостным должникам. Если за весь 2017 год санкции были наложены на 3,4 миллиона неплательщиков, то за полгода 2018-го уже на 2,7 миллионов. Очевидно, прошлогодний рекорд будет побит.

Судя по статистике приставов, эта мера считается крайне действенной. За прошедшие полгода должники с ограничением выезда погасили задолженность на сумму в 31 миллиардов рублей.

В Саратовской области за прошедший период временно ограничили выезд за пределы России 11883 жителям. Общая задолженность таких граждан составляет 1,1 миллиардов рублей.