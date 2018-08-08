В Подмосковье общий долг теплосетей за газ сократился на два миллиарда рублей

Сегодня зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов провел видеоселекторное совещание с главами муниципальных образований. Чиновники обсудили, как будут ликвидировать задолженности перед поставщиками газа и какие стимуляции применять к должникам.

Предприятия-должники в Московской области встали на путь исправления. Общий долг региональных теплосетей перед поставщиками газа — почти 6 с половиной миллиардов рублей. Это на 2 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

Однако губернатор поставил задачу — до начала отопительного сезона ликвидировать все задолженности. В противном случае газ неплательщикам могут отключить по закону. Но власти надеются, что к таким крайним мерам прибегать не придется.

Источник фото: телеканал «360»

Самые жесткие решения ожидают теплосети Егорьевска, Зарайска, Лыткарино, а также несколько предприятий в Ленинском, Пушкинском и Щелковском районах. Они уже просрочили все возможные графики погашения долгов и находятся в так называемой «красной зоне».

Источник фото: телеканал «360»