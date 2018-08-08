В Подмосковье общий долг теплосетей за газ сократился на два миллиарда рублей 

Сегодня зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов провел видеоселекторное совещание с главами муниципальных образований. Чиновники обсудили, как будут ликвидировать задолженности перед поставщиками газа и какие стимуляции применять к должникам.
Предприятия-должники в Московской области встали на путь исправления. Общий долг региональных теплосетей перед поставщиками газа — почти 6 с половиной миллиардов рублей. Это на 2 миллиарда меньше, чем в прошлом году.
Однако губернатор поставил задачу — до начала отопительного сезона ликвидировать все задолженности. В противном случае газ неплательщикам могут отключить по закону. Но власти надеются, что к таким крайним мерам прибегать не придется.
Источник фото: телеканал «360»
Самые жесткие решения ожидают теплосети Егорьевска, Зарайска, Лыткарино, а также несколько предприятий в Ленинском, Пушкинском и Щелковском районах. Они уже просрочили все возможные графики погашения долгов и находятся в так называемой «красной зоне».
Источник фото: телеканал «360»
«У нас очень жесткие планы на август–сентябрь соответственно, и плановые задания, согласованные с Газпромом — мы должны выйти за цифру 4,6 миллиарда рублей. Это гарантирует нам отсутствие отключений и спокойное прохождение зимнего периода. Но у нас есть целый ряд районов — их немного — в которых подрядные организации западают. Главы должны принять решение — либо под их ответственностью эти подрядчики дорабатывают, либо мы расторгаемся, берем других подрядчиков», — сказал Дмитрий Пестов.