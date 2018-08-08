Ещё
В Подмосковье общий долг теплосетей за газ сократился на два миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рубль обвалился
Рубль обвалился
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.01
–0.54 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1582
–0.0146
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

В Подмосковье общий долг теплосетей за газ сократился на два миллиарда рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов провел видеоселекторное совещание с главами муниципальных образований. Чиновники обсудили, как будут ликвидировать задолженности перед поставщиками газа и какие стимуляции применять к должникам.
Предприятия-должники в Московской области встали на путь исправления. Общий долг региональных теплосетей перед поставщиками газа — почти 6 с половиной миллиардов рублей. Это на 2 миллиарда меньше, чем в прошлом году.
Однако губернатор поставил задачу — до начала отопительного сезона ликвидировать все задолженности. В противном случае газ неплательщикам могут отключить по закону. Но власти надеются, что к таким крайним мерам прибегать не придется.
Источник фото: телеканал «360»
Самые жесткие решения ожидают теплосети Егорьевска, Зарайска, Лыткарино, а также несколько предприятий в Ленинском, Пушкинском и Щелковском районах. Они уже просрочили все возможные графики погашения долгов и находятся в так называемой «красной зоне».
Источник фото: телеканал «360»
«У нас очень жесткие планы на август–сентябрь соответственно, и плановые задания, согласованные с Газпромом — мы должны выйти за цифру 4,6 миллиарда рублей. Это гарантирует нам отсутствие отключений и спокойное прохождение зимнего периода. Но у нас есть целый ряд районов — их немного — в которых подрядные организации западают. Главы должны принять решение — либо под их ответственностью эти подрядчики дорабатывают, либо мы расторгаемся, берем других подрядчиков», — сказал Дмитрий Пестов.
360tv.ru: последние новости
Шутить ради выживания. Основатель «Лентача» задел сотрудников «Рокетбанка» высказыванием об их зарплате Около 16 миллионов рублей направят на поддержку социального бизнеса в Балашихе Чайка призвал прокуроров вмешаться в происходящее во ФСИН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился79
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение