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В Орле УК попросила взыскать с должника расходы на юриста
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В Орле УК попросила взыскать с должника расходы на юриста 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловцы часто обращаются в приёмную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с вопросами, касающимися сферы ЖКХ. Об очередном виде поборов рассказала жительница Орла.
Она некоторое время была в отъезде, поэтому скопилась задолженность за коммуналку в размере 4 тысяч рублей. Управляющая компания обратилась в суд с иском. При этом к сумме задолженности прибавили еще 6,5 тысячи за расходы на представительство. Считая такую сумму на юридическое сопровождение иска несправедливым, орловчанка обратилась за помощью в приёмную партии. Были направлены запросы в УК и жилищную инспекцию Орловской области. На основании ответов определят дальнейшие шаги для помощи орловчанке.
Учитывая объем вопросов и спорных ситуаций в ЖКХ, реготделение «ЕР» будет проводить выездные приемы граждан в нерабочее время во дворах МКД. График можно уточнить на сайте orel.er.ru.
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