В Орле УК попросила взыскать с должника расходы на юриста

Она некоторое время была в отъезде, поэтому скопилась задолженность за коммуналку в размере 4 тысяч рублей. Управляющая компания обратилась в суд с иском. При этом к сумме задолженности прибавили еще 6,5 тысячи за расходы на представительство. Считая такую сумму на юридическое сопровождение иска несправедливым, орловчанка обратилась за помощью в приёмную партии. Были направлены запросы в УК и жилищную инспекцию Орловской области. На основании ответов определят дальнейшие шаги для помощи орловчанке.

Учитывая объем вопросов и спорных ситуаций в ЖКХ, реготделение «ЕР» будет проводить выездные приемы граждан в нерабочее время во дворах МКД. График можно уточнить на сайте orel.er.ru.

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