Антимонопольщики оштрафовали «Саратовстройстекло» за неполную информацию на сайте

Региональное управление антимонопольной службы оштрафовало АО «Саратовстройстекло» на 100 тысяч рублей за то, что предприятие не полностью указало на своем сайте данные о себе, как о субъекте розничного рынка электроэнергии. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба ФАС.

Саратовское управление ФАС для осуществления контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации осмотрело официальный сайт АО «Саратовстройстекло» и обнаружило, что предприятие нарушило стандарты раскрытия информации, утвержденные постановлением правительства РФ №24 для субъектов рынков электрической энергии. Согласно положениям документа, они обязаны раскрывать информацию, публикую ее в СМИ, в том числе — размещая в интернете.

АО «Саратовстройстекло», являясь субъектом розничного рынка электрической энергии, обязано обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности в соответствии со стандартами. По результатам осмотра сайта установлено, что информация, подлежащая раскрытию, была опубликована Обществом не в полном объеме. Саратовское УФАС России установило факт нарушения АО «Саратовстройстекло» статьи 9.15 КоАП РФ (Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии — прим.ред.) и вынесло постановление о наложении штрафа», — проинформировали антимонопольщики.

Предприятие обжаловало постановление в Арбитражном суде, но тот подтвердил законность постановления и обязал оплатить штраф.