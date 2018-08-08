Выпускники юрвузов стали получать рекордные стартовые зарплаты

Резкая индексация уровня зарплат, на которые могут претендовать при трудоустройстве начинающие юристы, зафиксирована в США. В ежегодном исследовании приняли участие выпускники юридических вузов 2017 года, трудоустроенные по профессии в частных и государственных структурах (о доходах сотрудников юрфирм и госюристов Legal.Report писал здесь и здесь).

Национальная ассоциация юристов выяснила, что выпускникам-2017 при приеме на работу работодатели предлагали в среднем $70 000 в год. Это на $5000 больше того, что получали обладатели диплома 2016 года, и максимальный показатель для новичков после масштабного кризиса на рынке юруслуг в США в 2010-2011 годах. Как полагают в Ассоциации, позитивная динамика связана с общим подъемом юридического бизнеса, а также с увеличением числа вакансий и индексацией зарплатных предложений со стороны юридических компаний численностью более 500 сотрудников. Средняя стартовая зарплата в юрфирмах выросла в 2017 году на $13 000 — с $104 000 до $117 000. В госструктурах рост зарплат юристов-новичков был не столь значительным.

Предыдущий «всплеск» зарплатных предложений для начинающих юристов пришелся в США на 2007-2009 годы. Тогда ежегодный доход молодого юриста, постепенно увеличивавшийся с конца 1980-х годов, достиг $72 000. Затем последовал резкий обвал — до $60 000 в 2011 году. У новоиспеченных сотрудников юрфирм падение доходов было еще более драматичным — со $130 000 до $85 000.