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Выпускники юрвузов стали получать рекордные стартовые зарплаты
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Выпускники юрвузов стали получать рекордные стартовые зарплаты 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Резкая индексация уровня зарплат, на которые могут претендовать при трудоустройстве начинающие юристы, зафиксирована в США. В ежегодном исследовании приняли участие выпускники юридических вузов 2017 года, трудоустроенные по профессии в частных и государственных структурах (о доходах сотрудников юрфирм и госюристов Legal.Report писал здесь и здесь).
Национальная ассоциация юристов выяснила, что выпускникам-2017 при приеме на работу работодатели предлагали в среднем $70 000 в год. Это на $5000 больше того, что получали обладатели диплома 2016 года, и максимальный показатель для новичков после масштабного кризиса на рынке юруслуг в США в 2010-2011 годах. Как полагают в Ассоциации, позитивная динамика связана с общим подъемом юридического бизнеса, а также с увеличением числа вакансий и индексацией зарплатных предложений со стороны юридических компаний численностью более 500 сотрудников. Средняя стартовая зарплата в юрфирмах выросла в 2017 году на $13 000 — с $104 000 до $117 000. В госструктурах рост зарплат юристов-новичков был не столь значительным.
Предыдущий «всплеск» зарплатных предложений для начинающих юристов пришелся в США на 2007-2009 годы. Тогда ежегодный доход молодого юриста, постепенно увеличивавшийся с конца 1980-х годов, достиг $72 000. Затем последовал резкий обвал — до $60 000 в 2011 году. У новоиспеченных сотрудников юрфирм падение доходов было еще более драматичным — со $130 000 до $85 000.
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