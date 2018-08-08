Регоператоры по отходам не могут получить данные обо всех жителях Башкирии

Региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) пытаются сформировать базу данных обо всех жителях городов и районов Башкирии. Это необходимо для дальнейшего заключения договоров на оказание новой услуги.

До 1 января пять региональных операторов, которые с нового года будут отвечать за вывоз и утилизацию отходов в республике, должны заключить договоры со всеми собственниками жилых помещений и юрлицами. В настоящее время они столкнулись со сложностями в получении информации о зарегистрированных и реально проживающих в квартирах или частных домах людях.

8 августа на совещании в Минэкологии Башкирии исполнительный директор компании, являющейся регоператором в зоне №3 (Стерлитамак, Салават, Ишимбай и др.), Артём Киреев отметил, что они не могут получить первичные сведения по собственникам для заведения их в систему 1С, чтобы оформить платёжные поручения.

«Мы зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ, но у нас нет доступа к данным, — говорит Киреев. — Хотелось бы построить дальнейшее взаимодействие с управлениями Росреестра , налоговой и миграционной службами для обновления этих сведений в ежемесячном формате. На наш запрос в Росреестре ответили, что выгрузка информации по одному объекту стоит 40 рублей. В нашей зоне таких объектов больше миллиона».

Как отметили другие регоператоры, в городах, где работают ЕРКЦ, проблемы с получением данных нет. Но таких городов мало. Больше всего сложностей со сбором информации в сельской местности. На совещании пришли к выводу, что регоператорам, скорее всего, придётся делать подомовой обход.