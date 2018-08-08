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Куда переселят шахтёров?
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Куда переселят шахтёров? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Говорят, что шахтёров из Инты готовы принять на работу шахты Воркуты. А вопрос с жильём для интинцев в Заполярье решили?
«Более 60 семей шахтёров закрывшейся шахты в Инте готовы переехать жить и работать в Воркуту, — отвечает мэр Воркуты Игорь Гурьев. — Местное предприятие заявило о готовности трудоустроить несколько сотен горняков, но нужно решить вопрос с жильём. Мы в постоянном контакте и с компанией «Воркутауголь», и с республиканским правитель­ством. Примерно знаем составы семей, готовых переехать. Квартиры в Воркуте есть. Сейчас важно определиться в части финансирования ремонта, потому что до конца года предстоит большая работа по смете по каждой квартире, проведению конкурсов и контролю. Учитывая, что у нас самих идёт второй этап уплотнения посёлков, можем не успеть».
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