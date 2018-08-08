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Tesla столкнулась с проблемами при производстве солнечной крыши
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Tesla столкнулась с проблемами при производстве солнечной крыши 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Производство черепицы с солнечными батареями Solar Roof компанией Tesla Inc задерживается из-за проблем со сборкой на ее новом заводе и трудностей с производством продукции, которая соответствовала бы эстетическим требованиям гендиректора Илона Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Неоднократные задержки с момента открытия завода в Буффало (Нью-Йорк) в прошлом году заставили партнера Tesla в совместном предприятии, Panasonic, искать других покупателей для компонентов, которые он произвел для продажи Tesla, рассказали агентству бывший и нынешний сотрудники Panasonic, а также бывший сотрудник Tesla.
Проблемы также пошатнули веру чиновников в способность Tesla выполнить обещания, касающиеся инвестиций и занятости. В обмен на государственные субсидии в размере $750 млн Tesla обязалась нанять 1460 человек в Буффало, в том числе 500 на заводе, в течение двух лет после завершения строительства объекта и потратить в штате $5 млрд в течение десятилетия.
Tesla заявила, что на заводе сейчас работает около 600 человек и что компания находится на пути к выполнению всех своих обязательств.
Solar Roof, производящаяся на заводе в Нью-Йорке, должна генерировать энергию и при этом выглядеть как обычная крыша. Добиться этого сочетания оказалось непросто.
"Эстетичный вид — это ключевой момент, которым Илон всегда недоволен, — рассказал еще один бывший сотрудник Tesla. — Это большая проблема".
Во время конференции с инвесторами на прошлой неделе Маск заявил, что на «сотнях» домов уже установлена черепица с солнечными батареями. Однако Tesla уточнила в комментарии для Reuters, что эта цифра включает системы, которые установлены частично или «планируются к установке».
"Мы неуклонно наращиваем производство Solar Roof в Буффало, а также продолжаем совершенствовать дизайн и производственный процесс, — сообщили в компании. — Мы планируем увеличить производство к концу 2018 года".
Tesla, однако, не уточнила детали о нынешнем уровне производства. Источники Reuters в компании также не предоставили данных о выпуске солнечной черепицы, отметив только, что производство было низким и часто прерывалось.
Как сообщали «Вести. Экономика», в июне стало известно, что Tesla частично свернет свой бизнес по продаже и установке панелей солнечной энергии. В компании рассказали, что сокращения в энергетическом бизнесе проходят в рамках общего плана сокращения штата. При этом Tesla не стала комментировать, какие филиалы планируется закрыть и сколько сотрудников потеряют работу.
Подразделение по продаже и установке солнечных панелей когда-то было компанией SolarCity. Tesla закрыла сделку по приобретению SolarCity за $2,6 млрд в 2016 году.
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