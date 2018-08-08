Стало известно, что тормозит строительство двухуровневой развязки в Крутых Ключах

Этот ж/д переезд связывает Крутые Ключи и «Кошелев-парк»

Разработку проекта строительства двухуровневой развязки над железнодорожным переездом между микрорайонами Крутые Ключи и «Кошелев-Парк» затянули подрядчики. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— В Министерство данная документация не передавалась. За срыв сроков проектирования ведётся претензионная работа, — сообщили в Минтрансе.

Ж/д переезд стал камнем преткновения местных жителей и региональных властей осенью 2017 года. Из-за несоблюдения технических условий горожанам запретили ездить через него. В течение нескольких дней рабочие обновили полотно, а затем открыли движение по переезду.

Власти 63-го региона предлагали сделать проезд на этом участке дороги платным, дабы раздобыть деньги на содержание переезда. Но от этой идеи пришлось отказаться.

Освободить железнодорожный переезд от потока машин и одновременно решить проблему транспортной доступности «Кошелев-парка» власти как раз и собираются за счет строительства двухуровневой развязки. По подсчетам чиновников, работы займут около полутора лет.