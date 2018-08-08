Расплата за красоту. Вырастут ли из-за маркировки цены на косметику

Маркировка — это специальный чип, который прикрепляется к товару и содержит информацию о стране-изготовителе, код продукции, информацию о том, как товар попал в Россию и уникальный идентификационный номер. Другими словами, чип — это электронный паспорт товара, по которому можно отследить всю историю от завода изготовителя до конечного покупателя. Для чего столько сложностей? Ответ достаточно прост — борьба с контрафактной продукцией.

На чьи плечи ляжет обязанность маркировать товары? Маркировать товар будут обязаны производители и импортеры, и именно они окажутся под основным ударом «бремени дополнительных расходов», продавцам формально ничего платить не придется, но только формально. Чтобы продавать товары с маркировкой, сейчас надо регистрироваться в специальном реестре. А затем регулярно отчитываться о закупках, продажах и списании продукции.

Какие товары сегмента парфюмерии и косметики попадут под обязательную маркировку и стоит ли бить тревогу всем игрокам? Бить тревогу всей отрасли пока рано. Обязательная маркировка с 1 декабря 2019 года вводится пока только для парфюмерной продукции и не коснется рынка косметики, однако неизвестно, что будет дальше и не стоит исключать варианта, что и косметику ждет такая учесть.

Как нововведения повлияют на цену и поставщиков

С одной стороны, задумка Правительства весьма благородна и нацелена на исключение фактов продажи контрафактной продукции, а значит, увеличение прибыли компаний производителей и импортеров за счет очистки рынка от подделок и наполнения рынка оригинальной продукцией. Однако, результаты кампании могут быть не столь однозначны. Есть два варианта развития событий.

Если рынок очистится от контрафакта, должны повыситься продажи оригинальной продукции, а значит, компаниям возможно и не придется повышать цены на продукцию в связи с планируемым увеличением объемов отгрузок, которые смогут покрыть дополнительные расходы на маркировку. Но что на деле?

Во-первых, по разным источникам в сравнении со многими другими нишами рынок контрафакта косметики не настолько высок в нашей стране, чтобы уделять ему такое внимание, и ущерб, наносимый игрокам этого рынка, вероятнее всего во много раз меньше, чем их грядущие затраты на маркировку. Во-вторых, следует посмотреть на среднестатистического покупателя контрафакта парфюма — это покупатели, которые не могут позволить себе пойти в фирменный магазин или бутик и купить дорогой парфюм от известного бренда, скажем, за 10 000 рублей, поэтому идут в небольшой магазин и покупают себе «тот же бренд» за 1000 рублей. Допустим, нововведения искоренят «палатки» с «брендовым парфюмом», повысятся ли продажи оригинальной продукции? Однозначно нет, ведь потребители контрафакта не станут от этого зарабатывать больше, чтобы начать ходить в бутики.

Кроме того, не стоит забывать о том, что на рынке парфюмерии огромную роль играют рекламные материалы: пробники, образцы не для продажи и прочие маркетинговые шаги, применяемые производителями и поставщиками для привлечения клиентов. По логике их тоже необходимо будет маркировать, однако они сейчас ложатся в расходы, а после маркировки либо от них придется отказываться, либо идти на еще большие расходы, которые в итоге формируют конечную стоимость продукции.

Что касается технической части данного вопроса, нужно понимать, что процесс маркировки достаточно сложен. Это не просто наклеить чип. Потребуется оборудование (если, конечно, это не будет ручным трудом) для автоматического нанесения при серийном производстве, персонал, который будет это оборудование обслуживать и следить за актуальностью базы данных. Для предприятий-производителей это перестройка линий производства, что потребует в большинстве случаев увеличения площадей, а импортерам данный процесс может принести еще большие проблемы в связи с тем, что складские помещения придется расширять, нанимать персонал для дополнительного вида работ, который никогда не являлся профильным.

Таким образом, самая правдоподобная модель развития событий напрашивается сама собой. Цены, однозначно, повысятся. Поставщики со стопроцентной вероятностью поднимут цены для дистрибьюторов и, конечно же, для конечных потребителей, ведь ни один бизнес не хочет терять свою прибыль. Однако, стоит задуматься о том, что часть компаний производителей и импортеров не смогут себе позволить дополнительный процесс и просто уйдут из этой ниши. Но готовы ли будут все текущие потребители платить в 1,5-2 раза больше и не станет ли это фатальным для всей отрасли в целом? Пожалуй, покажет только время.

По результатам кампании по введении маркировки парфюмерной продукции Правительство несколько раз подумает о введении подобной инициативы для рынка косметики и других схожих ниш.