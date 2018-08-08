«Российская венчурная компания» до конца года объявит о новых технологических конкурсах

"Мы сейчас организуем экспертные сообщества, которые начнут обсуждать сначала широкие темы, потом чуть более узкие, для формирования технических заданий на конкурсы. Думаю, что широкая рамка [техзаданий] будет сформулирована достаточно скоро, мы собираемся еще летом ее рассмотреть. Конкретные тематики появятся только после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. У нас есть такая задача, наш KPI — объявить конкурсы, наверняка не один, а сразу несколько, еще в этом году", — сказал Антонов.

Технологические конкурсы Up Great — это соревнования прорывных технологических решений и инновационных продуктов, проводимые в целях преодоления технологических барьеров в приоритетных отраслях и рынках НТИ, обеспечения конкурентоспособности России на высокотехнологичных рынках. Победитель технологического конкурса получает денежный приз. В России в 2018 году было объявлено три технологических конкурса Up Great — два по водородной энергетике и один по беспилотному транспорту.

Антонов отметил, что коммерческий и технологический потенциал использования водородной энергетики остается высоким, и это, в частности, обусловило выбор этого направления для первых конкурсов.

"Потенциал водородной темы не исчерпан. Я слышал очень серьезные дискуссии между экспертами, в которых звучали доказательства преимущества водородных топливных элементов перед практически всеми другими, существующими на сегодняшний день технологиями. По мнению специалистов, потенциал именно водородных топливных элементов очень высок", — пояснил он.

Отличия технологических конкурсов от конкурсов для стартапов

По словам представителя РВК, для участия в технологическом конкурсе Up Great не обязательно быть стартапом, то есть компанией, у которой уже есть небольшая история операционной деятельности. «Участником конкурса может стать команда, которая не планирует в дальнейшем развивать это как бизнес, а просто собралась, чтобы сделать уникальное техническое решение», — сказал Антонов.

Еще одним отличием является поставленная в рамках конкурса задача преодоления технологического барьера. «Если из участников никто не преодолевает технологический барьер, то есть не создает успешно работающий прототип устройства, то никто не побеждает. Если преодолевают двое или трое, тут начинается распределение призового фонда, идет между ними сравнение. Но вообще-то это конкурс не на сравнение, а на преодоление», — пояснил заместитель генерального директора РВК.

Антонов уверен, что в силу соревновательного характера технологические конкурсы станут в будущем популярными в России.

"Думаю, конкурентный и соревновательный формат при соответствующей раскрутке, внимании и, самое главное, в случае получения позитивных результатов обречен на популярность. Если будет преодолен хотя бы один из технологических барьеров, мы просто обречены на успех, мы должны из этого выжать максимум. В любом случае это будет технологический прорыв непривычного для России уровня и формата", — сказал он.

Партнерство в конкурсах

Корпоративными партнерами первых двух конкурсов стали Сбербанк "Яндекс" . Антонов сообщил о потенциальном интересе к участию в партнерстве по новым конкурсам со стороны ряда российских и зарубежных компаний.

"У нас уже есть большое количество российских интересантов. Формально никаких препятствий нет и для участия иностранцев в качестве партнеров. Один международный партнер у нас уже есть — Корейский институт развития технологий (KIAT), очень мощная организация, государственный институт инновационного развития с ежегодным бюджетом порядка 10 млрд долларов. С ними подписано соглашение, осуществляется программа по продвижению наших конкурсов среди корейских потенциальных партнеров и участников", — отметил Антонов.

НТИ и РВК Национальная технологическая инициатива — программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена правительством РФ в апреле 2016 года, рассчитана на срок до 2035 года. Агентство стратегических инициатив курирует в рамках НТИ разработку дорожных карт и формирует рабочие группы из представителей государства, бизнеса, исследователей и разработчиков.