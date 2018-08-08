Московское УФАС выявило сговор на торгах на поставку дезинфицирующих средств

Московское областное УФАС признало ООО «Чистая планета», ООО «Сфера» и ООО «Мир без инфекций» нарушившими закон о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управление установило, что в ходе торгов, проводимых ГБУЗ Республики Мордовия, ГБУЗ Республики Башкортостан, комитетом государственного заказа правительства Хабаровского края, а также другими медицинскими учреждениями, участники аукционов ООО «Чистая планета», ООО «Сфера» и ООО «Мир без инфекций» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

«Упомянутые юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего общества смогли заключить государственные контракты на сумму более 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

До вынесения комиссией Московского областного УФАС решения по указанному делу компании добровольно заявили о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения.