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Бахчевые развалы работают в Богородском
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Бахчевые развалы работают в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Арбузы и дыни теперь можно купить не только в магазинах, но и на специализированных площадках Богородского.
Жители Богородского, начиная с первых чисел августа, получили возможность покупать арбузы и дыни на специализированных бахчевых развалах. Две торговые точки расположены в районе по адресам: Открытое шоссе, вл. 1, корп. 2 и Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 31 (около магазина «Пятерочка»). Отметим, что оба развала работают в Богородском уже не первый год и успели стать популярными и любимыми у москвичей и гостей столицы.
Как сообщили продавцы, самый маленький арбуз весит от восьми килограмм, впрочем, богородцы, как правило, стараются покупать более крупные ягоды, чтобы досталось всем членам семьи.
Стоит сказать, что цена на арбузы на бахчевых развалах составляет 30 рублей. Дыня обойдется покупателю от 70 до 60 рублей за килограмм в зависимости от сорта.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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