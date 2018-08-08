Завод «Дормаш» в Орле не будут возрождать, но на его площадке появится новое производство 

ТАСС, 8 августа. Власти Орловской области не намерены возрождать обанкротившийся завод «Дормаш», однако совместно с челябинским инвестором планируется возобновить производство крупной дорожной техники. Об этом ТАСС сообщил врио главы региона Андрей Клычков на площадке форума «Территории смыслов на Клязьме».
"Вопрос не в возрождении самого «Дормаша», вопрос в возрождении направления, потому что «Дормаш» находится в глубокой стадии банкротства, идет реализация имущества. Сейчас стоит задача с новым инвестором о возрождении направления машиностроительного именно на этой площадке. Мы хотели бы, чтобы это была крупная дорожная техника. Этот сегмент рынка не полностью занят и потребность в этом есть", — отметил Клычков.
По словам врио губернатора, под контролем правительства региона удалось в два раза сократить объем задолженности по заработной плате. Региональная налоговая служба согласовала оценку имущества для того, чтобы можно было его реализовать.
Завод «Дормаш» открыли в Орле в 1955 году. До возникновения финансовых трудностей предприятие входило в тройку крупнейших в России производителей дорожно-строительной техники — грейдеров, бульдозеров, погрузчиков. Продукция поставлялась на отечественный рынок и более чем в 40 стран мира.
В марте 2017 года «Дормаш» по решению Арбитражного суда признан банкротом. К середине 2017 года работники не получили около 80 млн рублей, зарплату выдавали частично, когда поступали деньги от продажи ранее выпущенной продукции.
Областные власти при содействии Минпромторга РФ и конкурсного управляющего завода в 2017 году составили план оздоровления предприятия. Он состоит из нескольких этапов, в том числе самой процедуры банкротства, реализации имущества для погашения долгов, привлечения инвестиций и подготовки к запуску завода. Изначально планировалось, что новое производство может выйти на полную мощность к концу 2018 года.