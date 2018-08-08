Монголия и МВФ достигли соглашения на уровне персонала о завершении пятого обзора в рамках Программы расширенного финансирования

Улан-Батор, 8 августа / Синьхуа / — Монголия показала высокие макроэкономические результаты по механизму Расширенного финансирования Международного валютного фонда /МВФ/ и достигла всех количественных целевых показателей программы. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении главы рабочей группы МВФ по Монголии Джеффа Готлиба.

При этом значительный прогресс был достигнут в области структурных реформ и политики по восстановлению и укреплению финансового сектора страны.

Делегация МВФ посетила Улан-Батор с 25 июля по 6 августа. В ходе встречи с монгольскими чиновниками стороны обсудили вопросы денежно-кредитной политики, бюджетной консолидации, развития финансового рынка и улучшения инвестиционного климата в Монголии.

Отдельное внимание было уделено реализации программы Расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ в среднесрочной перспективе, а также проведению политики и структурных реформ, необходимых для обеспечения приемлемого уровня задолженности и для восстановления финансовой системы страны.

Власти Монголии и миссия МВФ достигли соглашения на уровне персонала о завершении пятого обзора в рамках Программы расширенного финансирования, который подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ.

Последний утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Монголии в мае 2017 года, чтобы помочь ей в восстановлении экономики, увеличении валютных резервов, укреплении банковского сектора и обеспечении стабильного и всеобъемлющего роста в долгосрочной перспективе. —0—