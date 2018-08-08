«Развитие ЛПК в Югре возможно, более того, — оно идет»

«Основные проблемы, мешающие активному развитию лесопереработки и ЛПК — в целом, недостаток высокотехнологичных производств и отсутствие рынков экспорта. Впрочем, это типичная для российского ЛПК проблема.

Локальная для Ханты-Мансийского автономного округа проблема — логистика. Туда сложно привезти сырье и сложно его оттуда вывезти, а если и удается найти рынок сбыта (насколько мне известно, в регионе налажены каналы связи и с Европой), то стоимость продукции становится довольно высокой. В итоге производитель, чтобы конкурировать с другими поставщиками, вынужден уменьшать свою прибыль, работать с небольшой маржой, гарантируя не самые высокие зарплаты сотрудникам, не имея возможности активно вкладываться в развитие, в современные технологии.

Однако даже в этих сложных условиях, развитие ЛПК в Югре возможно. Более того — оно идет. Я изучил отчет департамента недропользования и природных ресурсов Югры за 2017 год и обнаружил интересные показатели: увеличился объем таких услуг, как распиловка и строгание. И в целом количество предприятий, задействованных в этой отрасли, говорит о том, что ЛПК в Югре развивается, а наличие окружной программы поддержки лесопромышленного комплекса подтверждает и заинтересованность властей региона в этой теме».

Фото: zmdf.ru