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«У губернатора просто нет выхода» Уральский полпред подвел итоги визита в Челябинска
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«У губернатора просто нет выхода» Уральский полпред подвел итоги визита в Челябинска 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Челябинской области работает полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Утром он осмотрел реконструируемый международный аэропорт, а затем посетил Челябинский металлургический комбинат и площадку строящегося конгресс-холла «Таганай». По завершении этой программы состоялось совещание в правительстве региона.
Основной темой визита Цуканова на Южный Урал стала подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.
«Хочу напомнить, что не так давно было выездное совещание рабочей группы, были протокольные решения и разные оценки, но то что я сегодня видел, — это четкое, правильное понимание проблем, которые предстоит решить региону, по реконструкции аэропорта. Это разная зона ответственности: в части взлетно-посадочной полосы — министерства транспорта, в части нового аэропорта — зона ответственности инвестора, и всю эту работу координирует региональная власть, — прокомментировал Николай Цуканов. — Есть еще специфические вопросы, которые касаются международного сектора — это Федеральная служба безопасности. Дальше мы поехали посмотрели, где строится сам центр, где будут проходить все мероприятия. Частный инвестор под руководством правительства региона. Нет никаких сомнений, что помещение будет готово, и даже раньше».
Полпред также положительно оценил ту поддержку, которую региональные власти оказывают инвесторам, работающим на объектах для размещения участников саммитов, а именно субсидирование строительства.
Цуканов потребовал разработать детальные дорожные карты по строительству каждого из объектов, которые должны быть готовы к саммитам ШОС и БРИКС. «Нужны четкие графики, понимание со сроками и объемами финансирования, прохождением каждого документа государственной экспертизы, с ответственными. Я попросил губернатора, чтобы был назначен руководитель проекта всего, что касается строительной части». Еще одним требованием стало проведение еженедельных совещаний и оперативное предоставление информации в полпредство и федеральные органы власти информации о любых проблемах, которые могут возникнуть при подготовке к мероприятиям.
«Есть решение президента Российской Федерации: именно он определил Челябинск как город для проведения форума международного, поэтому ни у губернатора, ни у всех остальных выбора просто нет. Мы должны подготовиться идеально!, — подчеркнул Цуканов. — Челябинск должен запомниться и горожанам, и главам государств как город для жизни, способный проводить международные мероприятия. Имидж тоже важен».
На совещании Николай Цуканов обозначил основные показатели экономики и социальной сферы Челябинской области, сделав акцент на те направления, где требуется улучшение статистики. В частности, была затронута тема проблемных дольщиков — их в регионе сегодня более 3,8 тысяч человек, которые не могут получить свои уже оплаченные квартиры в 36 домах. Губернатор Борис Дубровский отметил, что работа по оказанию помощи гражданам ведется активная. По его данным, уже в этом году будут сданы 10 проблемных домов, еще часть — в следующем, а остальные дольщики получат жилье в других объектах.
Борис Дубровский также обратил внимание полпреда на рост в регионе индекса промышленного производства, увеличение объемов вводимого жилья почти на 4 процента по сравнению с первым полугодием 2017-го.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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