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Лучших сотрудников ПЗСП наградили благодарственными письмами
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Лучших сотрудников ПЗСП наградили благодарственными письмами 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Десятки сотрудников АО «ПЗСП», внесших особый вклад в работу предприятия и развитие строительной отрасли, были награждены благодарственными письмами и грамотами.
Так, Чазов Денис Сергеевич и Артемов Алексей Федорович удостоились благодарственных писем председателя Законодательного собрания Пермского края; Кончев Юрий Иванович, Игнатьев Александр Петрович, Балятинская Марина Николаевна — Главы города; Аванес Юлия Валерьевна, Закиров Антон Леонидович, Шуров Евгений Валерьевич, Казанбаев Ишмурат Калимович, Амаев Денис Равилевич — председателя Пермской городской Думы. Кроме того, более тридцати работников предприятия получили почетные грамоты Ассоциации «Пермские строители», а весь коллектив АО «ПЗСП» стал победителем в номинации «За коллективный дух», сообщает пресс-служба ПЗСП.
ПЗСП сегодня — один из крупнейших застройщиков Пермского края, на предприятии трудятся около полутора тысяч человек. «Профессия строителя — сложная, ответственная, требующая упорства и полной самоотдачи, — отметил в своем приветственном слове генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин. — В то же время это очень благодарный труд. Лучше всяких слов признательности — сияющие лица новосёлов. Выше всяких похвал и наград — счастливые глаза людей, чья мечта о собственном жилье воплотилась в реальность. Хочу пожелать всем нам новых интересных проектов во благо Пермского края и его жителей. Стабильности и возможностей для развития всей строительной индустрии региона. И, конечно, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!»
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