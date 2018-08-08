Промсвязьбанк и российские корпорации ОПК обсудят перспективы развития отрасли в условиях санкций на форуме «Армия-2018»

Минобороны России, В мероприятии примут участие более 250 российских компаний. Представители Правительства России Минпромторга России , руководители крупнейших корпораций ОПК и гражданской промышленности обсудят перспективы развития оборонной отрасли в условиях нарастающего геополитического давления, схемы противодействия этому давлению, роль опорного банка в развитии и финансовой поддержке компаний ОПК, методы повышения экономической эффективности компаний ОПК, диверсификацию производства и другие вопросы. ПАО «Промсвязьбанк» — государственный банк, входит в топ-10 крупнейших универсальных банков России, является опорным банком для операций по крупным государственным контрактам и государственному оборонному заказу, системно значимым финансовым институтом. В 2018 году Промсвязьбанк получил статус официального банка Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018», который пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Время проведения дискуссии: 13.30 — 16.30 Адрес: Минское шоссе, 55 км, Кубинка, Московская область, Центральный выставочный павильон парка «Патриот», конференц-зал 0339. Справки и аккредитация для СМИ: Китаева Маргарита Ивановна, моб. + 7 (968) 766-0887, m.kitaeva@rian.ru и press-center@psbank.ru.