CuriosityStream запускает бесплатную подписку с рекламой

CuriosityStream, стриминговый видеосервис по подписке, созданный основателем Discovery Channel Джоном Хендриксом , снижает цену на месячную подписку и добавляет бесплатный тариф с рекламой.

Бесплатный пакет, под названием CuriosityStream Showcase, будет включать чередуемую подборку документальных фильмов компании и программы о природе.

И Showcase и стандартный пакет CuriosityStream теперь будут включать рекламу от шести спонсоров, каждый с эксклюзивом в своей категории. Так, например, Sprint будет эксклюзивным телеком-спонсором для CuriosityStream.

Не будет рекламных пауз, только 15-ти секундный пре-ролл и брендированные показы для рекламодателей. Другие рекламодатели в категории автомобили, фармацевтика, банки, страхование и авиакосмическая промышленность будут добавлены до конца года.

CuriosityStream набрал почти миллион платных подписчиков, но этого было недостаточно, чтобы поддерживать бизнес.

Цена на подписку за премиальный пакет сервиса теперь будет на уровне $20 в год за HD план при оплате за год. Ранее цена составляла $2,99 в месяц за стандартный тарифный план и $5,99 за HD.

Кроме того, сервис был доступен у кабельных и спутниковых партнеров и стриминговых vMVPD, как премиальное предложение, и в ряде случаев, как их собственный «канал». Новый пакет Showcase также будет доступен этим партнерам.

ИСТОЧНИК: MediaPost