Счётная палата выявила проблемы в патентной системе для самозанятых

«Несмотря на меры, принимаемые для популяризации патентной системы, существует ряд проблем, которые останавливают индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан от принятия решения о применении указанного режима налогообложения», — цитирует заявление «Газета.Ru»

Счётная палата отнесла к таким проблемам высокий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, необходимость получать несколько патентов на каждый вид деятельности или в каждом регионе, ограниченную численность (до 15 человек) сотрудников.

По словам аудитора ведомства Сергея Штогрина, в прошлом году патентную систему применяли всего 287,8 тыс. индивидуальных предпринимателей из 15 млн неформально занятых граждан.