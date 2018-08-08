Росконгресс поддержит развитие сотрудничества российских и британских компаний

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. 26–27 ноября 2018 года при поддержке Фонда Росконгресс в Лондоне состоится IV Российско-британский бизнес-форум (РББФ). В этом году РББФ пройдет под лозунгом «Партнерство в инновациях». Содействие Фонда Росконгресс направлено на развитие РББФ как площадки для диалога между деловыми и экспертными кругами России и Великобритании. В мероприятии ожидается участие более 800 делегатов, представляющих органы власти, бизнес, общественные организации и институты развития двух стран.

Цель ежегодного Российско-британского бизнес-форума — развитие торгово-инвестиционного сотрудничества России с Великобританией и международными деловыми кругами.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, развитие связей между бизнес-структурами будет способствовать оздоровлению двухсторонних российско-британских отношений. «Формирование понимания рыночных возможностей России приведет к наращиванию взаимовыгодных контактов, для которых имеется значительный потенциал. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, введенные санкции, интерес бизнеса к развитию сотрудничества с Россией не снижается», — отметил он.

В программе основного дня РББФ-2018 — 26 ноября — серия панельных сессий, доклады международных экспертов, презентации новых разработок и выставка, посвященная сотрудничеству с российскими регионами и компаниями. Выступления будут посвящены темам продвижения высокотехнологичного экспорта, цифровизации экономики, расширения торговли услугами и так далее.

27 ноября состоятся бизнес-переговоры, подписание соглашений и посещение производственных площадок и штаб-квартир международных компаний.

Организатором РББФ выступает Торговое представительство России в Великобритании при поддержке российских ведомств, занимающихся внешней торговлей, Посольства России в Великобритании, Фонда Росконгресс, а также более 30 российских и международных партнеров. Форум ежегодно проходит в рамках недели деловых и культурных российских мероприятий Eastern Seasons, организованной при участии BSI Global Group.