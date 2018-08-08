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Госжилинспекция заставила УК из Пушкинского района разместить сведения в системе ГИС ЖКХ
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Госжилинспекция заставила УК из Пушкинского района разместить сведения в системе ГИС ЖКХ 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Управляющая организация «ЭССЖ» из поселка Правдинский Пушкинского района после предписания Госжилинспекции разместила сведения о доме на сайте ГИС ЖКХ, однако руководству УК все равно грозит штраф, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.
Коммунальщики не размещали установленные законом сведения о доме №30, корпус 1, по улице Герцена в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
«Нарушение было выявлено при проверке обращения жителя дома. Инспекторы установили, что УК не разместила в информационной системе сведения о приборах учета коммунальных ресурсов и об использовании их показаний при расчетах стоимости коммунальных услуг. Кроме того, «ЭССЖ» не публиковала информацию о поступивших обращениях граждан и результатах их рассмотрения», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
УК получила предписание об устранении нарушения в течение месяца. Требование было исполнено в срок. Однако в отношении генерального директора «ЭССЖ» был составлен административный протокол по статье «Неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Он направлен на рассмотрение мирового суда.
«Должностному лицу грозит штраф до 10 тысяч рублей. Госжилинспекция приступила к исполнению полномочия по привлечению к ответственности по данной статье с начала 2018 года. Размещать сведения об управляемых домах на уполномоченном правительством РФ официальном сайте УК обязаны согласно Жилищному кодексу. В качестве такого сайта была определена ГИС ЖКХ», — отметил Соков.
По его словам, система обеспечивает прозрачность сферы жилищно-коммунального хозяйства, создает дополнительные удобства и экономит время собственников и нанимателей жилья.
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