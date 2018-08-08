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Ялуторовский производитель удивил Александра Моора большими амбициями
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Ялуторовский производитель удивил Александра Моора большими амбициями 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Даже небольшие предприятия из муниципалитетов юга области имеют шансы завоевывать крупные рынки, в том числе северных округов. Такой вывод сделал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Ялуторовск.
Здесь он познакомился с работой одного из городских предприятий — ООО «Паритет». Компания специализируется на комплексном производстве бетона и ЖБИ. На предприятии работает около 50 человек. Проект активно развивается. Инвесторы планируют приобрести оборудование для расширения производства. Кроме того, компания активно применяет инновационные технологии.
Как сообщили Александру Моору представители ООО «Паритет», объем товарооборота за первое полугодие уже в два раза превысил показатели за весь 2017 год. Возросла и налогооблагаемая база. Как отметили руководители компании в разговоре с врио губернатора, производитель превращается в серьезного налогоплательщика. Предприятие поставляет продукцию для заказчиков не только на юге области, но и в северных округах.
«Это очень важное направление нашей работы, поскольку исторически субъекты Тюменской области тесно связаны экономическими связями, — подчеркнул в связи с этим Александр Моор. — И очень приятно видеть, что такие молодые амбициозные ребята, пришедшие в производство из строительной отрасли, реализуют проекты по обеспечению продукцией не только локального рынка, но активно продвигаются в Югру и на Ямал. В округах сейчас ведется активное строительство. Но там не везде есть свое производство стройматериалов. Думаю, что предприниматели с юга Тюменской области, реализуя активную маркетинговую политику, вполне могут закрепиться на этих рынках».
Врио губернатора заметил, что накануне во время поездки в ямальский город Надым он со своим коллегой Дмитрием Артюховым в очередной раз обсудил развитие взаимодействия регионов в рамках программы «Сотрудничество».
«Уже есть положительные примеры такой совместной работы. В частности, при строительстве дороги Надым — Салехард практически все металлоконструкции для возведения 58 мостов и мостовых переходов поставляются с предприятий юга области. Округа динамично развиваются, для местных компаний есть очень серьезные перспективы принять участие в этом процессе», — заявил Александр Моор.
Фото: Есен Абилькенов
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