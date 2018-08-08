Ещё
Новые лабораторные корпуса в технополисе «Москва» построит «МСУ-1»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.81
–0.16 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Новые лабораторные корпуса в технополисе «Москва» построит «МСУ-1» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Компания «МСУ-1» выиграла аукцион на право построить три лабораторно-промышленных корпуса и многоэтажный паркинг на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис „Москва“.
Компания предложила выполнить работы за 2,3 миллиарда рублей. Аукцион проводило АО „ОЭЗ „Зеленоград“, сообщается на сайте госзакупок.
Как раньше сообщали власти Москвы, в Алабушеве планируется построить три шестиэтажных лабораторно-промышленных корпуса и многоэтажный паркинг для сотрудников на 900 машин. В зданиях разместятся производственные, складские и административные помещения.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа в Зеленограде была создана в конце 2005 года. Специализация ОЭЗ — микроэлектроника, энергосберегающие технологии, биотехнологии, информационные и коммуникационные технологии. Первоначально она называлась ОЭЗ „Зеленоград“, в сентябре 2017 года была переименована в ОЭЗ „Технополис „Москва“.
АО „Монолитное строительное управление — 1“ (МСУ-1) — крупный столичный подрядчик, занимающийся строительством жилой и коммерческой недвижимости, социальной и транспортной инфраструктуры.
РИА Недвижимость: последние новости
ВИС и CRCC создают консорциум для реализации инфраструктурных проектов В Тамбове выявили более 100 самостроев на теплосетях Кировская область лидирует по росту тарифов на услуги ЖКХ в РФ в июле
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина170
Рубль обвалился550
Налог на имущество рассчитают по-новому12
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Рубль продолжает капитулировать53
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение