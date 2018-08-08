Новые лабораторные корпуса в технополисе «Москва» построит «МСУ-1»

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Компания «МСУ-1» выиграла аукцион на право построить три лабораторно-промышленных корпуса и многоэтажный паркинг на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис „Москва“.

Компания предложила выполнить работы за 2,3 миллиарда рублей. Аукцион проводило АО „ОЭЗ „Зеленоград“, сообщается на сайте госзакупок.

Как раньше сообщали власти Москвы , в Алабушеве планируется построить три шестиэтажных лабораторно-промышленных корпуса и многоэтажный паркинг для сотрудников на 900 машин. В зданиях разместятся производственные, складские и административные помещения.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа в Зеленограде была создана в конце 2005 года. Специализация ОЭЗ — микроэлектроника, энергосберегающие технологии, биотехнологии, информационные и коммуникационные технологии. Первоначально она называлась ОЭЗ „Зеленоград“, в сентябре 2017 года была переименована в ОЭЗ „Технополис „Москва“.

АО „Монолитное строительное управление — 1“ (МСУ-1) — крупный столичный подрядчик, занимающийся строительством жилой и коммерческой недвижимости, социальной и транспортной инфраструктуры.