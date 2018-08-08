В «День строителя» жителей Нижневартовска ждёт сюрприз

8 августа 2018 года Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание о ходе строительства социально значимых объектов в регионе: улицы Ленина в Нижневартовске (от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода), спортивного центра и автодороги к пристани в городе Мегионе. Встреча с руководителями муниципалитетов прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Отмечая развитие города в сфере дорожного строительства, Наталья Комарова напомнила, что общая протяженность магистрали составит 1 километр 210 метров. Работы ведутся в два этапа с ноября 2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2019 года.

«Объект поднадзорный — проведено уже пять проверок. Одна из последних — 26 июля 2018 года, — подчеркнула губернатор. — График выполнения работ, сопровождающих реализацию проекта, выполняет по обоим этапам. Следующая проверка пройдёт с 21 по 25 августа 2019 года».

Глава Нижневартовска Василий Тихонов доложил, что перед подрядчиком поставлена задача в следующем году нарастить объемы строительства. Как отметил мэр города, дорога имеет несколько полос для движения в каждую сторону. В проекте предусмотрены: велосипедные дорожки, пешеходные тротуары и уличное освещение.

«Проблем по первому этапу нет. Запланировали открыть первую очередь дороги 11 августа в рамках празднования окружного Дня строителя, — заявил Василий Тихонов. — Во втором этапе все конкурсные процедуры завершены. Запуск объекта запланирован на октябрь 2019 года, но, учитывая темпы строительства, надеемся ввести его раньше срока».

Учитывая замечания жителей по поводу того, что каждый год в городе делаются одни и те же дороги, эксперты-дорожники предложили перенести открытие этого участка с 2017 на 2018 год, чтобы у первого слоя асфальта была возможность устояться.

Строительство дороги велось с нуля — буквально на болоте. Проведено осушение участка, выравнивание первого слоя, проложена ливневая система. Первый этап дороги построен в короткие сроки с опережением графика, установленного контрактом.

После окончания работ по улице Ленина будет открыт прямой путь к Восточному объезду в сторону старой части города.

Это обеспечит выезды из жилых кварталов №21, 22, 26 и 27.. Кроме того, строящийся участок дороги, станет мостом между основной частью города с новыми микрорайонами и разгрузит существующие магистрали — на улице Ханты-Мансийской и Мира.

Как подчеркнула Наталья Комарова, Нижневартовск — один из крупных населенных пунктов нашего региона, который нуждается в развитии автодорожной сети.