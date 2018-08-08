Ростехнадзор предписал устранить нарушения на рудниках Мирнинского ГОКа до 2019 года

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Специалисты Ростехнадзора во время внеплановой проверки рудников алмазодобывающей компании «Алроса» выявили неполное устранение причин аварии на руднике «Мир», а также нарушения на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОКа. Об этом говорится на сайте ведомства.

Комиссия выявила, что научно-исследовательские работы, необходимые для устранения причин аварии на «Мире», были проведены не полностью. На руднике «Интернациональный» обнаружилось отсутствие проектных документов по безопасной добыче на объекте, однако отмечается, что компания еще до проведения проверки самостоятельно остановила работы в данной зоне рудника до разработки специального проекта. Кроме того, при регистрации рудника в Государственном реестре опасных производственных объектов «Алросой» были предоставлены недостоверные сведения, указала комиссия.

За нарушение требований промышленной безопасности восемь должностных лиц «Алросы» были оштрафованы на общую сумму 240 тыс. руб., юрлицо — на 700 тыс. руб. После окончания новых сроков устранения нарушений — 1 сентября 2018 года и 1 января 2019 года — на объектах пройдут дополнительные проверки, сообщило ведомство.

Комментарий «Алросы»

Превышение сроков выполнения научно-исследовательских работ на руднике «Мир», а именно изучение влияния рассолов в затопленном руднике на закладочный массив, выполняются, однако их методика предполагает проведение замеров через 1, 3, 6 и 12 месяце с начала наблюдения, что сдвигает сроки завершения этих работ, сказал представитель «Алроса». Тем не менее, отметил он, комиссии были представлены предварительные итоги исследования.

Работы на отдельных зонах рудника «Интернациональный» остановлены из соображений безопасности еще в 2017 году, и будут возобновлены после утверждения проекта, разработка которого будет закончена в сентябре, сообщил представитель компании.

Он также отметил, что «замечание по предоставлению недостоверных сведений» касается нормативно не урегулированных требований к регистрации котельной и компрессорной рудника. При этом представитель компании указал, что «Алроса» готовит «обращение в Центральный аппарат Ростехнадзора для разъяснения позиции и согласования необходимых действий».