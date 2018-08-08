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Топ-менеджмент несуществующей ВСМ получает баснословные зарплаты
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Топ-менеджмент несуществующей ВСМ получает баснословные зарплаты 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Выяснилось, что из 1346 задействованных специалистов примерно 318 человек получают зарплаты выше £100 тыс. в год. Четырьмя годами ранее такие суммы выплачивались одному человеку из двадцати.
Сообщается, что в минувшем году около £6 млн было потрачено на работу консультантов. Это в два раза больше, чем годом ранее. Кроме того, компания затратила £1.7 млн на переезд своего офиса из Лондона в Бирмингем.
Сообщается, что все зарплаты работников государственного сектора выше £142 тыс. должны быть одобрены главным секретарем казначейства Лиз Трасс. Однако г-жа Трасс отметила, что она сама обеспокоена вышеназванными суммами.
Напомним, что строительство магистрали оценивается в £55.7 млрд
На фоне публикации этих цифр недовольство общественности достигло своего пика, так как финансируется проект на деньги налогоплательщиков. Отвечая на вопросы недовольных граждан, представитель компании HS2 отметил, что все затраты оправданы тем, что для работы над проектом привлекаются специалисты высокого уровня. Напомним, что Великобритании планируется построить высокоскоростную железную дорогу из Лондона в Бирмингем, затем до Манчестера и Лидса к 2033 году.
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