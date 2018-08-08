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Дмитрий Азаров встретился с дольщиками Тольятти
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Дмитрий Азаров встретился с дольщиками Тольятти 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По поручению Дмитрия Азарова была разработана оптимальная схема решения — путем индивидуальных выплат. Средства уже получили 40 граждан, еще 25 получили приглашение для оформления документов. От лица всех дольщиков главу региона поблагодарила Раиса Черникова. Она подчеркнула: в последний год меняется сама система работы власти, раньше недоступной для людей.
Дольщики отметили позитивные изменения в работе минстроя, а также особо подчеркнули роль конкурсного управляющего, который довел работу до логического завершения. Дмитрий Азаров поручил главе министерства строительства Александру Баландину привлекать хорошо зарекомендовавших себя управляющих к работе и на других объектах.
За годы ожидания дольщики стали командой, подкованной даже в юридических вопросах. Раиса Черникова отметила — они будут полезны другим дольщикам и руководству региона. Дмитрий Азаров подчеркнул — советы людей всегда принимает с благодарностью, они помогают принимать верные решения.
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