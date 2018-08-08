Главу Шатковского района оштрафовали за несвоевременный снос аварийного дома

Глава администрации Шатковского района привлечен к административной ответственности за нарушение сроков сноса расселенных аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, районная прокуратура провела проверку соблюдения соглашения райадминистрации с региональным минстроем о сроках сноса аварийных домов. В ходе проверки выяснилось, что глава Шатковского района нарушил соглашение: все необходимые мероприятия должны были быть проведены до конца августа 2017 года, но сделано этого не было.

Например, расселенный дом № 1 на улице Советской в селе Понетаевка так и не снесли в указанные сроки. В связи с этим в отношении главы района было возбуждено административное дело. Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил подсудимому штраф 10 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде обманутая дольщица отправила в тюрьму недобросовестного застройщика.