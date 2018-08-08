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На Колыме арестовали имущество «Восточного рубежа»
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На Колыме арестовали имущество «Восточного рубежа» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации пресс-службы УФССП России по Магаданской области, в регионе арестовано имущество ООО «Восточный рубеж». У ведомства находилось около 20 исполнительных производств о взыскании с компании долгов на сумму 7,5 миллионов рублей, сообщает MagadanMedia.
«Как выяснилось в ходе проверки имущественного положения предприятия, денежные средства на счетах предприятия отсутствуют, но в собственности имеется имущество. Судебным приставом-исполнителем был осуществлен выезд в поселок Клепка Ольского городского округа, где находится компания, и в счет погашения задолженности произведен арест принадлежащего должнику имущества», — рассказали в УФССП.
В частности арест наложен на автопогрузчик и двухкомнатную квартиру. Если предприятие не расплатится с долгами, то имущество продадут на торгах.
Фото — pixabay.com
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