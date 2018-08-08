В Ленобласти наградили лучших строителей

Правительство Ленинградской области и руководство ЛенОблСоюзСтроя поздравило и вручило награды лучшим представителям области. Торжественная церемония состоялась на праздновании Дня строителя Ленобласти в посёлке Рощино.

В номинации «Генеральный подрядчик — строительная компания, достигшая наилучших показателей» победило объединение «Строительный трест». «Компанией, достигшей наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства» стала Группа ЦДС. «Лучшим налогоплательщиком среди застройщиков Ленобласти» стала ГК Setl City.

«Ленстройтрест» получил награду в номинации «Лучший реализованный проект благоустройства жилого квартала». КВС признали лучшей в сфере малоэтажного строительства.

Помимо этого, призы раздали в 9 специальных номинациях. «Самым клиентоориентированным застройщиком» признали «Арсенал-Недвижимость». «РосСтройИнвест» получил приз «За оригинальность архитектурных решений». «Евроинвест Девелопмент» отметили «За ииновационный подход в формировании жилой среды». «Петрострой» взял приз «За стабильные результаты в строительной деятельности».

За создание парка «Оккервиль» компания «Отделстрой» получила приз в номинации «За создание комфортной жилой среды». «Лидером проектного финансирования» стала корпорация «ЛенРусСтрой». ГК «УНИСТО Петросталь» победила в номинации «За эффективную поддержку переселения граждан из аварийного жилья». Компания «Лидер» получила приз в номинации «Что нам строит дом построить».