В Нижнем Новгороде 82% жилых домов прошли опрессовку систем отопления

Подготовка жилищного фонда и социальных объектов к отопительному сезону в Нижнем Новгороде идет в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба городской администрации.

По состоянию на 8 августа работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления выполнены в 6 267 домах с центральным отоплением из 7 755 (82% от всего жилищного фонда). Системы теплоснабжения муниципальных учреждений культуры, спорта и образования подготовлены на 70%.

4 187 паспортов готовности многоквартирных домов к зиме направлены в жилищную инспекцию Нижегородской области. Теплоснабжающие организации заканчивают испытания сетей на прочность и плотность, профилактический ремонт завершен на 169 котельных из 250.