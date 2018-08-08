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В Нижнем Новгороде 82% жилых домов прошли опрессовку систем отопления
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В Нижнем Новгороде 82% жилых домов прошли опрессовку систем отопления 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подготовка жилищного фонда и социальных объектов к отопительному сезону в Нижнем Новгороде идет в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба городской администрации.
По состоянию на 8 августа работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления выполнены в 6 267 домах с центральным отоплением из 7 755 (82% от всего жилищного фонда). Системы теплоснабжения муниципальных учреждений культуры, спорта и образования подготовлены на 70%.
4 187 паспортов готовности многоквартирных домов к зиме направлены в жилищную инспекцию Нижегородской области. Теплоснабжающие организации заканчивают испытания сетей на прочность и плотность, профилактический ремонт завершен на 169 котельных из 250.
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