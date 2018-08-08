Как учитывать изменение стоимости отгруженных товаров при ведении раздельного учета по НДС

Если компания осуществляет как необлагаемые, так и необлагаемые налогом операции, она обязана вести раздельный учет. Таково требование ст. 170 НК РФ. Для этой цели составляется пропорция исходя из стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, операции по реализации которых подлежат НДС в их общей стоимости. Однако в кодексе не прописано, как рассчитать пропорцию, если стоимость реализованных товаров изменилась.