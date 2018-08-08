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Завершение строительства областной больницы в Орле потребует 1 млрд рублей
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Завершение строительства областной больницы в Орле потребует 1 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 8 августа. Порядка 1 млрд рублей необходимо для перепроектирования, достройки и оборудования корпуса орловской областной больницы. Об этом в среду ТАСС сообщил врио главы региона Андрей Клычков на площадке форума «Территории смыслов на Клязьме».
Строительство многопрофильного корпуса Орловской областной больницы началось в 2001 году и было обусловлено острой нехваткой мест и ветхим состоянием трех корпусов больницы из шести. Несмотря на то, что в двух корпусах, построенных еще в 1950-е годы, провели ремонт, ситуация не улучшилась. За 17 лет в строительство корпуса было вложено более 1,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В феврале 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительно 20 млн рублей, однако работы так и не были завершены.
"В общей сложности для перепроектирования, достройки и оборудования [нового корпуса орловской областной больницы] необходим миллиард рублей", — сказал он.
Строительные леса с объекта сняли, здание законсервировали. По словам врио губернатора, рассматривается вариант государственно-частного партнерства. «Для того, чтобы нам сохранить систему ОМС стабильной в регионе, мы определяем слабые стороны, которые у нас не реализованы, чтобы туда пригласить инвесторов. А остальное, возможно, забрать несколько этажей под палаты областной больницы», — сказал Клычков.
За 17 лет на объекте сменилось почти два десятка подрядчиков. В 2017 году на генерального директора компании «АСК Инжиринг», работавшей на долгострое, Илью Дисмана было заведено уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
Экс-губернатор Орловской области обещал завершить строительство к 450-летнему юбилею Орла — в 2016 году. А среди возможных инвесторов называл Ростех. Однако работы так и не были завершены. Ряд экспертов отмечают, что долгие строительные работы сказались на характеристиках здания, и сейчас оно может быть опасным для использования.
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