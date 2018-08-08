Завершение строительства областной больницы в Орле потребует 1 млрд рублей

ТАСС , 8 августа. Порядка 1 млрд рублей необходимо для перепроектирования, достройки и оборудования корпуса орловской областной больницы. Об этом в среду ТАСС сообщил врио главы региона Андрей Клычков на площадке форума «Территории смыслов на Клязьме».

Строительство многопрофильного корпуса Орловской областной больницы началось в 2001 году и было обусловлено острой нехваткой мест и ветхим состоянием трех корпусов больницы из шести. Несмотря на то, что в двух корпусах, построенных еще в 1950-е годы, провели ремонт, ситуация не улучшилась. За 17 лет в строительство корпуса было вложено более 1,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В феврале 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительно 20 млн рублей, однако работы так и не были завершены.

"В общей сложности для перепроектирования, достройки и оборудования [нового корпуса орловской областной больницы] необходим миллиард рублей", — сказал он.

Строительные леса с объекта сняли, здание законсервировали. По словам врио губернатора, рассматривается вариант государственно-частного партнерства. «Для того, чтобы нам сохранить систему ОМС стабильной в регионе, мы определяем слабые стороны, которые у нас не реализованы, чтобы туда пригласить инвесторов. А остальное, возможно, забрать несколько этажей под палаты областной больницы», — сказал Клычков.

За 17 лет на объекте сменилось почти два десятка подрядчиков. В 2017 году на генерального директора компании «АСК Инжиринг», работавшей на долгострое, Илью Дисмана было заведено уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.