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Владимир Ситнов: «Править миром будут новые технологии»
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Владимир Ситнов: «Править миром будут новые технологии» 

Волга Ньюс 1 час назад
По словам эксперта, значительная часть современной экономики по-прежнему приходится на традиционные отрасли — торговлю, переработку, добычу полезных ископаемых, однако темпы их роста в прошлом году и первом квартале текущего года оставляют желать лучшего. «Сегодня мы наращиваем экспорт минерального сырья, металла, техники, но из-за колебаний цен на биржевых рынках, зарабатываем, к сожалению, меньше», — сказал Ситнов.
При этом цифровая экономика, напротив, набирает обороты. 2017 год показал, что средняя капитализация интернет-компаний, равно как и доля интернет-пользователей растут по экспоненте. Кроме того, в ближайшие 2-3 года ожидается рост производительности компьютеров и спроса на новые виды услуг.
"Править миром будут новые технологии в медицине, космонавтике, бурении. Каждая из них будет доступна, демократична и низкозатратна по внедрению", — отметил Ситнов. В центре внимания мирового сообщества находится искусственный интеллект. «По количеству упоминаний он обходит блокчейн-технологии, криптовалюту и все остальное. Он имеет конкретное практическое внедрение во многих отраслях, включая банкинг», — отметил эксперт.
Отдельное внимание банкир уделил цифровизации экономики. «Ведущие экономики мира за последние годы очень сильно цифровизировались. Инвестирование в интернет-компании происходит по причине того, что и прибыльность на капитал составляет 108%. При этом средняя по миру доходность на капитал равна 19%», — сказал Ситнов.
Он призвал бизнесменов учитывать повсеместную уберизацию экономики (рост популярности компьютерных платформ), развивать инжиниринг, создавать торговые площадки типа «маркетплейс» и сервисные организации. «Сегодня мы находимся в интересном экономическом периоде, во время которого может измениться очень многое. Поэтому я призываю менять собственное сознание и делать все, чтобы в Самарской области началось серьезное экономическое развитие», — сказал банкир.
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