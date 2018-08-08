Тюменское правительство поддержит местных кондитеров в экспорте карамели и печенья

Перспективы вывода на российский и международный рынки карамели и итальянского печенья ялуторовского производства оценил в среду временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор

8 августа он посетил кондитерскую фабрику «Кураж» в Ялуторовске, которая производит продукцию под брендом «Долматово».

Компания была создана в Курганской области в 2003 году, а площадка в Ялуторовске запущена в 2007. Здесь уже работают семь линий по производству печенья, сушек, вафель, хлебных палочек, конфет, бубликов и других видов продукции. Сейчас монтируется линия по производству итальянского печенья «Торчетти».

В цехах установлено современное конвейерное оборудование импортного производства. Десять лучших сотрудников прошли обучение на аналогичных предприятиях в Германии.

«Продукция поставляется в 38 регионов России, а также в шесть стран: Казахстан, Киргизия, Беларусь, Монголия, Германия и США. Американских и немецких партнеров нашли на выставках. Это выходцы из России, которых заинтересовала наша продукция для поставок в русские магазины в США. В частности, спросом пользуются сушки, сухари, вафли, слоеные изделия», — рассказал руководитель проектов фабрики Павел Стариков.

Несколько недель назад в тестовом режиме на фабрике запустили линию по производству разноцветной карамели.

«Мы закупили несколько сортов сырья из-за рубежа, чтобы выбрать лучшие по вкусовым качествам, — говорит Павел Стариков. — Презентовать карамель мы планируем в Москве на кондитерской выставке, которая пройдет в сентябре. Сейчас только нестандартной продукцией и подходами можно выделиться на конкурентном рынке».

Александр Моор отметил, что правительство области готово оказывать подобным проектам всестороннюю поддержку.

«Сегодня мы посетили кондитерскую фабрику, которая является примером захода в регион инвестора из другого субъекта. Компания выбрала Ялуторовск для расширения производства, и более того — имеет большие планы по развитию этой площадки. А мы со своей стороны окажем полное содействие. Все формы государственной поддержки, которые у нас есть, мы готовы предоставить. Рад видеть настрой на долгосрочную перспективу развития, люди двигаются осознанно. Проекты, которые они задумали, себя окупают. Приятно, глядя в глаза инвестору, видеть понимание того, чего он хочет достичь, при этом рассчитывая прежде всего на собственные силы. Так что с точки зрения инвестиций перспективы у Ялуторовска очень хорошие. Такие истории успеха это только подтверждают», — подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора Тюменской области напомнил, что до того как возглавить администрацию Тюмени, он работал заместителем главы региона и курировал инвестиционные проекты, в том числе в Ялуторовске.

«В городе сложилась очень активная, прогрессивная, думающая управленческая команда, которая настроена сделать Ялуторовск привлекательным для инвестиций. Я не имею ввиду крупные проекты, потому что далеко не в каждом городе есть объективные предпосылки для создания мощных инвестиционных потоков. Задача — сформировать благоприятную среду, чтобы предприниматели любого уровня и масштаба, местные и из других муниципалитетов и регионов, принимали решение инвестировать в эту территорию».

Как доложил глава города Вячеслав Смелик, в Ялуторовске реализуются около 20 инвестиционных проектов. По его словам, они работают в разных сферах, но поскольку город, прежде всего, связан с пищевой промышленностью, власти делают акцент на развитии этого направления.

«Помимо фабрики «Кураж» мы поддерживаем проекты по мукомольному производству, выпуску хлопьев и другие. Также развиваются предприятия придорожного сервиса, гостиничного бизнеса. Мы используем все инструменты господдержки, в том числе при содействии областного правительства. Это не только финансовая помощь, но и подключение инженерных сетей, предоставление земельных участков и так далее», — рассказал глава города.