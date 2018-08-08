Сделать подарок одиноким пожилым людям сможет каждый нижегородец

Благотворительный сбор средств для покупки продуктовых наборов стартует 16 августа на сайте корзинадоброты.рф. Гостинцы будут вручены одиноким пожилым людям, проживающим в селах и деревнях области, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

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Акция будет проходить до 16 октября, сам марафон приурочен ко Дню пожилого человека. Деньги, которые соберут в онлайн-режиме, пойдут на продукты. Покупки расфасуют по наборам и передадут в Нижегородскую епархию, которая в свою очередь раздаст их нуждающимся.

Организаторами марафона стали «Фонд продовольствия „Русь“» и X5 Retail Group . По итогам проведения аналогичного марафона в Москве почти 15 тысяч пожилых людей получили продуктовые наборы.

Ранее сообщалось, что на корректировку пенсий работавшим в 2017 году пенсионерам направлено 10,7 миллиарда рублей.