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Сделать подарок одиноким пожилым людям сможет каждый нижегородец
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Сделать подарок одиноким пожилым людям сможет каждый нижегородец 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Благотворительный сбор средств для покупки продуктовых наборов стартует 16 августа на сайте корзинадоброты.рф. Гостинцы будут вручены одиноким пожилым людям, проживающим в селах и деревнях области, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Акция будет проходить до 16 октября, сам марафон приурочен ко Дню пожилого человека. Деньги, которые соберут в онлайн-режиме, пойдут на продукты. Покупки расфасуют по наборам и передадут в Нижегородскую епархию, которая в свою очередь раздаст их нуждающимся.
Организаторами марафона стали «Фонд продовольствия „Русь“» и X5 Retail Group. По итогам проведения аналогичного марафона в Москве почти 15 тысяч пожилых людей получили продуктовые наборы.
Ранее сообщалось, что на корректировку пенсий работавшим в 2017 году пенсионерам направлено 10,7 миллиарда рублей.
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