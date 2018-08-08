ЦБ Испании: криптовалюта может улучшить экономику

Центральный банк Испании (BDE) опубликовал отчет, в котором подробно описано, как криптовалюты могут улучшить существующую финансовую инфраструктуру и монетарную политику.

В документе говориться о том, что использование виртуальных валют в банковских операциях может оказать положительное влияние на национальную экономику. Однако уточняется, что пользу монетарной политике могут принести только монеты, выпущенные ЦБ. Главный экономист BDE Гало Нуньо изучал только основные причины, которые побуждают другие Центробанки исследовать перспективы внедрения криптовалют, поэтому не рассмотрены более широкие последствия для государственного хозяйства.

Автор отчета считает, что виртуальная валюта повысит эффективность контроля за перемещением средств в стране, а блокчейн можно использовать для управления процентными ставками, без необходимости эмиссии бумажных денег. Однако в заключении он отмечает, что необходимо провести больше исследований, прежде чем внедрять систему на базе блокчейна.

Хотя банки все еще опасаются новой технологии, но исследование Juniper Research показало, что внедрение блокчейна поможет им ежегодно экономить $27 млрд