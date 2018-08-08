Никитин инициировал создание экспертной группы при Совете по стратегии развития Нижегородской области

Экспертная группа будет создана при Совете по стратегии развития и инвестиций Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В июле 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина был создан Совет по стратегии развития и инвестициям. Основные задачи этого органа — контроль за разработкой и реализацией Стратегии социально-экономического развития области, подготовка предложений по корректировке данного документа, а также по привлечению инвестиций. Кроме того, Совет будет выполнять функции конкурсной комиссии при проведении отбора инвестпроектов для предоставления статуса приоритетного проекта, принятие решений о целесообразности создания в Нижегородской области территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны.

«Работа экспертной группы, в первую очередь, будет нацелена на повышение эффективности обратной связи инвесторов и правительства Нижегородской области. В круг полномочий экспертной группы войдет подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата с учетом лучших практик субъектов РФ. Не менее 50% членов группы должны быть представителями бизнеса. Уверен, что совместная работа власти и бизнеса позволит сформировать комфортную инвестиционную среду в Нижегородской области, трансформировать регион в территорию больших инвестиционных возможностей», — рассказал Глеб Никитин.

В отборе могут принять участие собственники бизнеса или руководители предприятий, постоянно проживающие на территории Нижегородской области и желающие внести свой вклад в улучшение инвестиционного климата в регионе. Заявки принимаются до 10 августа 2018 года включительно (https://goo.gl/forms/bI4IUy7Yi3Fml3af2). Итоговый состав экспертной группы будет утвержден на первом заседании Совета по стратегии развития и инвестициям, которое запланировано на III квартал 2018 года.