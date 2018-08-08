IV Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России» состоится в Москве в сентябре

Форум проходит при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд «Росконгресс».

В этом году уровень внимания руководства страны к вопросу развития транспортной инфраструктуры беспрецедентно высок. Согласно «майскому» указу Президента Российской Федерации, определяющему национальные цели развития страны на шестилетний период, правительству предстоит на основе стратегии пространственного развития до 1 октября 2018 года разработать и утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Повысить уровень экономической связанности территории нашей страны поручено за счет развития транспортных коммуникаций между региональными административными центрами — реконструкции аэропортов, создания высокоскоростного железнодорожного сообщения, увеличения пропускной способности внутренних водных путей, строительства автодорожной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных транспортных систем.

Учитывая, что решение задач по снятию инфраструктурных ограничений в сфере транспорта требует серьезных денежных вливаний — только на дорожный блок расходы бюджета должны быть увеличены до 11 трлн рублей — ключевой задачей стратегического форума «Транспортная инфраструктура России» является выработка предложений по внедрению новых механизмов развития транспортной сети. Тематика форума охватывает вопросы привлечения внебюджетных инвестиций в строительство автомобильных и железных дорог, мостов и путепроводов, модернизацию аэропортовой и портовой инфраструктуры, развитие городского транспорта.

Ежегодно участие в форуме принимают представители профильных федеральных и региональных органов власти, руководители банков, инвестиционных фондов, инфраструктурных компаний, ведущие российские и зарубежные эксперты.

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте http://p3transport.ru/.