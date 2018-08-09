С челябинского ООО «Винтаж» взыскали миллионную задолженность по зарплате

После вмешательства прокуратуры челябинское ООО «Винтаж» выплатило 87 своим работникам задержанную заработную плату в сумме более одного миллиона 55 тысяч рублей, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Работники ООО обратились в прокуратуру Советского района Челябинска с жалобой на задержку выплаты заработной платы за май, июнь и июль 2018 года. В ходе прокурорской проверки наличие просроченной задолженности работодателя подтвердилось.

На имя директора ООО «Винтаж» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об оплате труда, должностному лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Возбуждено дело об административном правонарушении по части шестой статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении.