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Сельские работники Владимирской области смогут бесплатно получить участки
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Сельские работники Владимирской области смогут бесплатно получить участки 

АиФ Владимир 33 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Сотрудники сельхозорганизаций и работники образовательных, медицинских организаций, сферы социального обслуживания и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, могут получить бесплатно в собственность земельные участки. Соответствующие изменения в закон внесли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области.
Главные требования — проживать на селе не менее 1 года и нуждаться в улучшении жилищных условий.
Также депутаты приняли закон о временных «земельных каникулах» (касается снижения выкупной стоимости земли, которая находится в аренде у граждан). Теперь собственники зданий и сооружений, расположенных на участке, должны будут заплатить не 100% от кадастровой стоимости арендуемого участка, а 50%. Гражданам придется выложить 25% (вместо 60%).
По словам депутата Заксобрания Владимира Киселёва, это не только поможет жителям, но и положительно скажется на наполняемости местных бюджетов, поскольку доходы от продажи земельных участков пойдут в казну муниципалитетов. Пока снижение ставки рассчитано на срок до 1 января 2022 года.
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