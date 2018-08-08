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С 2019 года при застройке Саратова будут применять новейшие международные стандарты
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С 2019 года при застройке Саратова будут применять новейшие международные стандарты 

ТАСС 30 минут назад
САРАТОВ, 8 августа. /ТАСС/. Объемно-пространственный регламент уже в 2019 году начнет применяться в Саратове. Город был выбран пилотным для этого проекта. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин.
"Созданы стратегии для развития будущего Саратова — речь об объемно-пространственном регламенте, в котором будут сосредоточены самые современные российские и международные правила застройки. Данный регламент начнет применяться в Саратове уже в следующем году", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в соответствии с регламентом город будет поделен на зоны — жилую, рабочую и другие, при этом каждая из них будет иметь свои стандарты застройки. В них войдут, в частности, плотность застройки, этажность и объем новых зданий, требования к их облицовке, площадь дворов и так далее. По этим правилам будут не только возводится новые кварталы, но и вестись строительство в уже существующих. Например, если в квартале определяется площадка под застройку, то возведение нового здания будет проходить исходя из правил, прописанных в регламенте для этой конкретной местности.
"Все эти стандарты позволят нам сделать город, в первую очередь, комфортным для жителей. И, конечно, мы рассчитываем, что таким образом повысим спрос на вновь возведенные квадратные метры", — подчеркнул министр.
По его словам, регламент составляется с учетом мнений и предложений сотрудников вузов, активистов, представителей властей, экспертов и других горожан. Обсуждение регламента пройдет публично, после чего он будет внедрен.
Ранее Игорь Шувалов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ, сообщал, что Саратов стал первым городом, для которого разрабатывается объемно-пространственный регламент. Этот инструмент должен сделать полностью прозрачными взаимоотношения между девелоперами, властями и горожанами.
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